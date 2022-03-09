Глава Крыма прокомментировал уход западных компаний из России
Глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале заявил, что уход западных компаний из России будет способствовать развитию собственного производства.
Он напомнил, что компании, которые сейчас покидают РФ, ранее сбежали из Крыма, однако это не сказалось на развитии полуострова.
«Свято место пусто не бывает. Компании, которые сегодня покидают Россию, сбежали из Крыма ещё восемь лет назад... уход западных брендов поспособствовал развитию собственного производства. Уверен, что так будет и в масштабах всей страны», - подчеркнул Аксёнов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что уход McDonald’s, Сoca-Сola, PepsiCo и других западных компаний из России приведет к развитию российского бизнеса.
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