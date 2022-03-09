«Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний

Уход McDonald’s, Сoca-Сola, PepsiCo и других западных компаний из России приведет к развитию российского бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией на прилавках России появится больше российских товаров, а прибыль останется в стране. По его мнению, на российском рынке перестанет доминировать «американское разрушающее организм пойло и полуфабрикаты для желающих страдать ожирением».