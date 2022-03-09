«Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний
Уход McDonald’s, Сoca-Сola, PepsiCo и других западных компаний из России приведет к развитию российского бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией на прилавках России появится больше российских товаров, а прибыль останется в стране. По его мнению, на российском рынке перестанет доминировать «американское разрушающее организм пойло и полуфабрикаты для желающих страдать ожирением».
«С каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится», - написал он.
Кадыров напомнил, что всегда предлагал россиянам питаться правильно и покупать российские экологические продукты.
Ранее Рамзан Кадыров призвал европейских политиков извиниться за свои заявления относительно введения санкций против России и пообещал ввести в ответ нетипичные меры.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- Посол США Салливан рассказал о планах остаться в Москве
- «Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний
- СМИ: Discovery приостановит вещание своих каналов в России
- Урсула фон дер Ляйен рассказала, против кого ЕС введёт новые санкции
- Комиссия правительства РФ одобрила национализацию имущества иностранных компаний
- Правительство изменило критерии уплаты налога на роскошь
- Рестораны KFC приостановят работу в России
- В АТОР рассказали, в каких странах будут отдыхать россияне в ближайшее время
- Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте
- Стало известно, что ждет IT-сферу в РФ из-за санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru