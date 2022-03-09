«Позитивные новости»: Кадыров поддержал уход из России западных компаний

Уход McDonald’s, Сoca-Сola, PepsiCo и других западных компаний из России приведет к развитию российского бизнеса. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией на прилавках России появится больше российских товаров, а прибыль останется в стране. По его мнению, на российском рынке перестанет доминировать «американское разрушающее организм пойло и полуфабрикаты для желающих страдать ожирением».

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«С каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится», - написал он.

Кадыров напомнил, что всегда предлагал россиянам питаться правильно и покупать российские экологические продукты.

Ранее Рамзан Кадыров призвал европейских политиков извиниться за свои заявления относительно введения санкций против России и пообещал ввести в ответ нетипичные меры.

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ТЕГИ:РоссияСанкциикомпанияПродуктыРамзан Кадыров
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