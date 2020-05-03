Глава Крыма пожаловался на отдыхающих из других регионов

«Мне сейчас звонят, заполнены почти все, если честно», - цитирует Аксёнова ТАСС.

Глава региона призвал владельцев таких «серых» отелей не гнаться за подобных заработком, а легализоваться. В таком случае власти оценят, как лучше помочь, добавил Аксёнов.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН напомнил, что все приезжающие на полуостров без регистрации или своей недвижимости в регионе размещаются в обсерваторах на 14-дневный карантин.

«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет», - сказал он.

Согласно данным на утро 3 мая, в Крыму выявлено 104 случая заражения коронавирусом COVID-19, в Севастополе — 89 случаев.

