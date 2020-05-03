Глава Крыма пожаловался на отдыхающих из других регионов
Туристы едут в Крым, несмотря на призывы властей воздержаться от отдыха на полуострове в период майских праздников из-за коронавируса. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, очень много приезжих в Сакском, Черноморском и Ленинском районах. Размещение в отелях и санаториях региона приостановлено до 1 июня, но туристы останавливаются в незаконных мини-отелях.
«Мне сейчас звонят, заполнены почти все, если честно», - цитирует Аксёнова ТАСС.
Глава региона призвал владельцев таких «серых» отелей не гнаться за подобных заработком, а легализоваться. В таком случае власти оценят, как лучше помочь, добавил Аксёнов.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН напомнил, что все приезжающие на полуостров без регистрации или своей недвижимости в регионе размещаются в обсерваторах на 14-дневный карантин.
«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет», - сказал он.
Согласно данным на утро 3 мая, в Крыму выявлено 104 случая заражения коронавирусом COVID-19, в Севастополе — 89 случаев.
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