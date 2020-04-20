Аксёнов призвал россиян не приезжать в Крым

«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам… Однако другого выхода на сегодняшний день нет», - сказал политик.

По словам Аксёнова, в связи с введённым режимом самоизоляции в Крыму закрыты санатории и прочие места отдыха, точки общественного питания и сферы услуг. Продолжают работать только системообразующие предприятия и магазины с товарами первой необходимости.

«После снятия ограничительных мер будем с радостью ждать вас в гости», - отметил Аксёнов.

Режим самоизоляции в Крыму введён до 30 апреля. По последним данным, на полуострове подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из больниц выписаны 22 пациента.

