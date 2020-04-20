Аксёнов призвал россиян не приезжать в Крым

Власти Крыма в связи с действующими в регионе ограничениями из-за коронавируса обратились к россиянам с призывом временно воздержаться от поездок на полуостров как в целях командировок, так и с целью отдыха. Соответствующее видеообращение разместил в соцсетях глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам… Однако другого выхода на сегодняшний день нет», - сказал политик.

По словам Аксёнова, в связи с введённым режимом самоизоляции в Крыму закрыты санатории и прочие места отдыха, точки общественного питания и сферы услуг. Продолжают работать только системообразующие предприятия и магазины с товарами первой необходимости.

«После снятия ограничительных мер будем с радостью ждать вас в гости», - отметил Аксёнов.

Режим самоизоляции в Крыму введён до 30 апреля. По последним данным, на полуострове подтверждено 45 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из больниц выписаны 22 пациента.

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
ТЕГИ:КрымКоронавирус
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