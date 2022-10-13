Глава Херсонской области попросил российские власти помочь с выездом жителей

По его словам, всем жителям региона было предложено «обезопасить себя от последствий ракетных ударов ВСУ» и с этой целью выехать в другие субъекты РФ.

«Прежде всего, это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край — наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать», — подчеркнул Сальдо.

Замглавы региона Кирилл Стремоусов, в свою очередь, пояснил, что об эвакуации жителей речи не идёт, выводить войска из Херсонской области «никто не собирается».

Ранее Стремоусов заявил, что ВСУ не смогли развить наступление на Херсонском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

