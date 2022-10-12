В Херсонской области совершили покушение на замглавы администрации Белозерки

В пресс-службе администрации региона отметили, что «теракт был совершен путем подрыва».

В сообщении уточняется, что Кошелеву оказывается медицинская помощь, состояние чиновника стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на главу администрации Евгения Балицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».