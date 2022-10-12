В Херсонской области совершили покушение на замглавы администрации Белозерки

Власти Херсонской области заявили, что на заместителя главы администрации поселка городского типа Белозерка Андрея Кошелева было совершено покушение, сообщает РИА Новости.

На ректора Херсонского университета совершено покушение

В пресс-службе администрации региона отметили, что «теракт был совершен путем подрыва».

В сообщении уточняется, что Кошелеву оказывается медицинская помощь, состояние чиновника стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Запорожской области предотвратили покушение на главу администрации Евгения Балицкого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПокушениеТерактХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры