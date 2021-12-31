Глава ФМБА Скворцова усомнилась в окончании пандемии COVID-19 летом 2022 года

«По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться где-то в июле-августе 2022 года, это то исходное, что было понятно в 2020 году, но, поскольку идёт сейчас ускоренное мутирование... нельзя однозначно ответить, когда и каким образом, какой будет конец у этой эпидемии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Скворцовой, омикрон-штамм неоднозначный. Глава ФМБА считает, что он может сыграть свою роль в том числе и в окончании пандемии.

Ранее стало известно о том, что хотели бы сделать россияне после отмены ограничений по коронавирусу, сообщает телеканал «360».

