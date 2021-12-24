Россияне рассказали о главном желании по окончании пандемии

Стало известно о том, что хотели бы сделать россияне после отмены ограничений по коронавирусу, сообщает телеканал «360».

Названы города, в которые россияне хотят переехать ради работы

Согласно опросу сайта kp.ru, 36% сообщили, что хотели бы отправиться в путешествие за границу или по России. Еще четверть граждан мечтают увидеться с родственниками, которые живут в других городах или странах. 26% участников исследования сказали, что встретились бы с близкими людьми, которых давно не видели.

19% заявили, что им не хватает вечеринок или встреч большими компаниями. По театру и кинотеатру скучают 12% опрошенных.

Тем временем, более 40% россиян уверены, что 2021 год был для страны хуже, чем 2020. 14% респондентов рассказали, что 2021 год наоборот улучшил положение дел в России.

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