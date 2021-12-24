Россияне рассказали о главном желании по окончании пандемии

Согласно опросу сайта kp.ru, 36% сообщили, что хотели бы отправиться в путешествие за границу или по России. Еще четверть граждан мечтают увидеться с родственниками, которые живут в других городах или странах. 26% участников исследования сказали, что встретились бы с близкими людьми, которых давно не видели.

19% заявили, что им не хватает вечеринок или встреч большими компаниями. По театру и кинотеатру скучают 12% опрошенных.

Тем временем, более 40% россиян уверены, что 2021 год был для страны хуже, чем 2020. 14% респондентов рассказали, что 2021 год наоборот улучшил положение дел в России.

