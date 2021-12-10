Вирусолог подтвердил прогноз Гейтса о скором окончании пандемии COVID-19

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев назвал разумным прогноз основателя Microsoft Билла Гейтса о том, что острая фаза пандемии коронавируса завершится в 2022 году.

«Вполне может быть. Ведь Билл Гейтс исходит из того, что иммунитет от вакцин или от перенесённого заболевания будет предотвращать тяжёлую форму или смерть от коронавируса даже при заражении новыми штаммами», - сказал вирусолог.

Вместе с тем Скулачев отметил, что возможны «любые сюрпризы».

«Может пойти как хуже, так и лучше, но в среднем, я думаю, это вполне разумная точка зрения», - сказал медик в интервью «Радио 1».

Вирусолог добавил, что позитивные прогнозы следуют из надежды на то, что в будущем году большинство людей на Земле либо привьются, либо переболеют и у человечества появится иммунитет к коронавирусу.

Это, по его словам, не исключает заражение COVID-19, но оно будет уже вторичным. В результате вирус «продолжит портить нам жизнь, но с этим можно будет жить».

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге заявил о том, что острая фаза пандемии COVID-19 закончится в 2022 году.

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что распространение «омикрона» может стать последним этапом пандемии.







