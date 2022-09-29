Глава Дагестана возмутился громкоговорителями, зовущими в военкомат

Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что методы информирования о частичной мобилизации, которые использовались в Дербенте, «несусветной глупостью».

В соцсетях ранее распространились видео, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и через громкоговоритель просит «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города» с паспортом и военным билетом.

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Городская администрация заявила, что это дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку.

«Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт!», - написал Меликов в своем Telegram-канале. Он считает это решение «странным», дающим «почву для ненужных рассуждений и паники». Глава региона пообещал жителям города разобраться в ситуации и «принять самые строгие меры в отношении виновных».

Ранее в Махачкале прошли стихийные акции протеста против мобилизации. Меликов утверждает, что они были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа.


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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:МобилизацияДагестан
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