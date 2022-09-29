Глава Дагестана возмутился громкоговорителями, зовущими в военкомат

Городская администрация заявила, что это дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку.

«Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт!», - написал Меликов в своем Telegram-канале. Он считает это решение «странным», дающим «почву для ненужных рассуждений и паники». Глава региона пообещал жителям города разобраться в ситуации и «принять самые строгие меры в отношении виновных».

Ранее в Махачкале прошли стихийные акции протеста против мобилизации. Меликов утверждает, что они были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа.



