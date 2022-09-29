Глава Дагестана возмутился громкоговорителями, зовущими в военкомат
Глава Дагестана Сергей Меликов считает, что методы информирования о частичной мобилизации, которые использовались в Дербенте, «несусветной глупостью».
В соцсетях ранее распространились видео, на которых автомобиль управления ГО и ЧС Дербента ездит по городу и через громкоговоритель просит «всех граждан мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города» с паспортом и военным билетом.
Городская администрация заявила, что это дополнительная мера оповещения граждан, и пообещала изменить формулировку.
«Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт!», - написал Меликов в своем Telegram-канале. Он считает это решение «странным», дающим «почву для ненужных рассуждений и паники». Глава региона пообещал жителям города разобраться в ситуации и «принять самые строгие меры в отношении виновных».
Ранее в Махачкале прошли стихийные акции протеста против мобилизации. Меликов утверждает, что они были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- Путин: Ситуация на границах стран СНГ требует повышенного внимания
- Командир спецназа «Ахмат»: Мобилизованные будут прикрывать тыл
- Эстония откажется от российского газа с 1 января 2023 года
- Путин назвал причины конфликтов между РФ и Украиной и странами СНГ
- Мобилизованные будут оборонять занятые российскими военными территории
- Путин рассказал о важнейших условиях для развития стран СНГ
- Захарова: Россия готова взаимодействовать с новым правительством Италии
- Эстония отказалась от закупки газа из России
- Глава Дагестана возмутился громкоговорителями, зовущими в военкомат
- «Ахмат» обыграл «Ростов» в Кубке России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru