Глава Дагестана заявил, что акции против мобилизации были «подготовлены из-за рубежа»

Глава Дагестана Сергей Меликов в своём Telegram-канале заявил, что акции против мобилизации, прошедшие в Махачкале, были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа.

Регионы начали ограничивать выезд военнообязанных

По его словам, сами провокаторы в этих протестах не участвуют, так как у них другая задача - старательно отрабатывая полученные от иностранных спонсоров деньги они пытаются стравить дагестанцев и тем самым «накалить обстановку внутри страны».

«Призываю всех не поддаваться на провокации и не становиться жертвами информационной войны. Вы сломаете судьбы и будущее ради амбиций тех, кто вас просто использует», - подчеркнул Меликов.

Он также добавил, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по частичной мобилизации будут выполнены.

Ранее жители Каспийска в рамках частичной мобилизации отправились в республиканский сборный пункт для дальнейших военных сборов, затем они будут направлены в зону проведения СВО на Украине, сообщает RT.

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