Глава Дагестана обвинил украинские спецслужбы в провокации беспорядков в республике
Спецслужбы Украины спровоцировали нарушение общественного порядка в Дагестане, считает глава республики Сергей Меликов.
Ранее стало известно, что в Дагестане прошел ряд несанкционированных митингов в связи с частичной мобилизацией: жители заявляли, что военкоматы якобы набирают мужчин, не подходящих под критерии призыва. Участникам акций протеста назначаются штрафы и аресты до пяти суток, пишет Ura.ru.
«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины», — цитирует Меликова РИА Новости.
Глава Дагестана отметил, что такая работа ведется не напрямую. По словам Меликова, к подобным протестам призывают «те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу Родину», отмечает телеканал «360».
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