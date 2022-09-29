Глава Дагестана обвинил украинские спецслужбы в провокации беспорядков в республике

Ранее стало известно, что в Дагестане прошел ряд несанкционированных митингов в связи с частичной мобилизацией: жители заявляли, что военкоматы якобы набирают мужчин, не подходящих под критерии призыва. Участникам акций протеста назначаются штрафы и аресты до пяти суток, пишет Ura.ru.

«Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти сети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции вооруженных сил Украины», — цитирует Меликова РИА Новости.

Глава Дагестана отметил, что такая работа ведется не напрямую. По словам Меликова, к подобным протестам призывают «те, кто убивает сегодня наших ребят, которые защищают нашу Родину», отмечает телеканал «360».

