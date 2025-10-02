Глава Дагестана: Родители участников драки в Махачкале должны понести ответственность

Он сказал, что возмущён этим «позорным случаем», а произошедшее должно стать уроком для всех. Меликов указал, что в его школьные годы конфликты тоже случались, однако в драках никто никогда не нападал толпой на одного.

Глава республики призвал больше внимания уделять детям, прививая им правильные ценности.

1 октября в Махачкале произошла массовая драка. На опубликованных видеокадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары. При этом взрослый голос за кадром просит подростков остановиться.

Ранее в Махачкале после массовых драк задержали 67 подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

