Директора московской школы уволили после драки между учениками
Директор школы №2120 в Москве был уволен после того, как два ученика избили восьмиклассника. Об этом объявил Департамент образования и науки столицы своем Telegram-канале.
Это решение было принято 22 апреля после встречи с представителями родителей. В школе запланировано еще одно открытое обсуждение с управляющим советом и инициативной группой. Целью такого собрания является выработка плана по восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.
Резонансное событие произошло 21 апреля. Тогда несколько девятиклассников из семей мигрантов избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за его неформального внешнего вида. Пострадавшего увезли в реанимацию со сломанной челюстью.
Ранее полиция задержала двух девятиклассников, которые избили до беспамятства восьмиклассника в московской школе, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru