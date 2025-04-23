Директора московской школы уволили после драки между учениками

Это решение было принято 22 апреля после встречи с представителями родителей. В школе запланировано еще одно открытое обсуждение с управляющим советом и инициативной группой. Целью такого собрания является выработка плана по восстановлению благоприятной атмосферы в учебном заведении.

Резонансное событие произошло 21 апреля. Тогда несколько девятиклассников из семей мигрантов избили восьмиклассника до судорог и потери сознания из-за его неформального внешнего вида. Пострадавшего увезли в реанимацию со сломанной челюстью.

Ранее полиция задержала двух девятиклассников, которые избили до беспамятства восьмиклассника в московской школе, напоминает НСН.

