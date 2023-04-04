«Провокаторы набежали!»: Силантьев объяснил скандал вокруг строительства мечети в Москве

Ранее СМИ сообщали, что местные жители вышли на несанкционированную акцию протеста из-за слухов о строительстве у Святого озера мечети и религиозного центра. В частности, боец ММА Максим Дивнич высказался против строительства мечети «на святом православном месте», подчеркивая, что против ислама ничего не имеет. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эту ситуацию провокацией и попыткой «внести раскол между гражданами одной страны». Силантьев подчеркнул, что нужно быть очень дерзким человеком, чтобы устроить такую провокацию в период специальной военной операции (СВО).



«Провокаторы набежали. Кто-то даже голову свиную зарыл около стройки. Из этого не следует, что местное население не любит мусульман. Да сами мусульмане задаются вопросом, что вообще происходит, чья это мечеть. Уже Кадыров высказался, так что хорошо это не закончится. Теперь это закончится нехорошо. Вплоть до массовых беспорядков может дойти. Кто-то попиариться захочет. Кто-то Кадырову преподнес, что русские против мусульман, хотя это совершенно не так все. Понятно, что так ничего не построят, но вот устроить такую провокацию в период спецоперации - надо быть очень дерзким человеком», - заявил собеседник НСН.



По его словам, от местных жителей скрывали, что ведется строительство именно мечети. Никаких слушаний не проводилось, людей даже не спросили.



«Ситуация уникальная даже по нынешним меркам. Непонятный фонд получил огромные земли, практически 10 Га. Соответственно, не спросив местных жителей, они начала строительство. Люди поинтересовались, что планируется возвести. Им и ответили, что мечеть. Все и закрутилось. Сначала отрицали, что будет мечеть, потом все-таки документы предоставили и фонд назвали, который строительство это ведет. Народ задался вопросами: почему слушания не провели и почему именно рядом со Святым озером начали строить? Это единственное в Москве святое озеро. Оно очень большое значение имеет для православных людей, на нем и храм стоит, и исторически туда паломничество совершалось, и рядом еще храм есть. Район вообще заповедный статус имеет. Любое строительство не лучших образом сказывается на состоянии озер. Дополнительно ситуацию усложнило то, что никто из московских мусульман не признался, чья это мечеть. Совершенно точно известно, что запланирована мечеть, но никто не знает, чья она. Очень странно», - разъяснил Силантьев.



Он отметил, что даже на сегодняшний день никаких подробностей строительства не раскрывается.



«Люди обиделись. Должны же проходить слушания. Были случаи, когда не давали построить православный храм. Обидно, что в гигантской Москве выбрали именно этот кусочек, в шаговой доступности от Святого озера. Неизвестно даже, какого размера будет мечеть, так как проект не обнародовали. Ходят слухи, что она может быть на 60 тысяч человек. Никто этого не опроверг. Третий месяц идет скандал уже, а никаких подробностей до сих пор нет. Сейчас заявили, что строительство приостановлено. Фонд, занимающийся строительством, на связь не выходит, комментариев никто не дает», - объяснил собеседник агентства.



По мнению правозащитника, в итоге на важном для православных месте будет реализован другой проект.



«Я полагаю, что этот проект приостановят, заморозят хотя бы до выборов мэра. Местные жители вот предлагают там парк разбить в честь героев спецоперации. Думаю, им в этом сложно будет отказать», - резюмировал Силантьев.



Ранее стало известно, что москвичи вышли на акцию протеста из-за слухов о строительстве мечети и религиозного центра в районе Косино-Ухтомский. При этом председатель местной религиозной организации мусульман столицы «Милость» Марат Алимов заявил, что не видел подтверждающих планы строительства документов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

