Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами
Охотникам и другим гражданским лицам не нужно вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в этом случае необходимо предоставить это профессиональным военным. Он указал, что «форма-то везде защитного цвета».
Отмечается, что войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно.
По данным губернатора, сегодня около 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие.
Также Гладков заявил о вопросах к Министерству обороны России после атаки диверсантов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru