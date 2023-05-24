Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

Охотникам и другим гражданским лицам не нужно вступать в бой с диверсантами в случае их проникновения на территорию Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Опубликованы кадры с места ликвидации диверсантов в Белгородской области

По его словам, в этом случае необходимо предоставить это профессиональным военным. Он указал, что «форма-то везде защитного цвета».

Отмечается, что войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно.

По данным губернатора, сегодня около 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие.

Также Гладков заявил о вопросах к Министерству обороны России после атаки диверсантов.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
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