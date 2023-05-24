Гладков призвал охотников не вступать в бой с диверсантами

По его словам, в этом случае необходимо предоставить это профессиональным военным. Он указал, что «форма-то везде защитного цвета».

Отмечается, что войск, которые обеспечивают безопасность региона, достаточно.

По данным губернатора, сегодня около 40 тысяч охотников и людей, имеющих разрешение на оружие.

Также Гладков заявил о вопросах к Министерству обороны России после атаки диверсантов.

