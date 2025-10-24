В Калужской области и Московском регионе сбили семь украинских БПЛА

Российские военные ликвидировали семь беспилотников ВСУ самолетного типа над территориями двух регионов. Об этом заявили в Минобороны.

«С 8.00 до 10.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Четыре дрона сбили в Калужской области, три – в Московском регионе.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении 25 украинских БПЛА над пятью регионами в период с 7.00 до 8.00 мск.

