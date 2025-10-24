Армия России освободила Дроновку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Дроновка в Донецкой Народной Республике. Об этом доложил командующий Южной группировки войск генерал-полковник Александр Санчик министру обороны Андрею Белоусову, говорится в сообщении военного ведомства.
Глава министерства проверил работу передового пункта управления одного из соединений и заслушал доклады о текущей ситуации, пишет RT.
«Санчик доложил главе российского ведомства, что в результате решительных и профессиональных действий... за сутки освобожден населенный пункт Дроновка», - отметили в Минобороны.
Белоусов поздравил бойцов и поблагодарил за проявленное мужество.
