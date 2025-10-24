«Даже если представить, что один человек в семье покупал сим-карту себе, жене, детям, это все равно не двадцать штук. Раньше были ситуации, когда прораб, например, покупал десятки «симок», чтобы раздать рабочим. Варианты могут быть разные. Более 99% людей такое количество устраивает. Большинство граждан не совершают противоправные действия, но сим-карты все-таки активно используются в мошеннических схемах, поэтому государство работает в этом направлении. Я не думаю, что операторы будут играть в ромашку: любит, не любит. Человека предупредили через «Госуслуги», после 1 ноября ему просто закроют услуги, а потом он сам определит, какие карты ему нужны. Это можно будет оспорить и вернуть, чтобы сохранить номер», - пояснил он.

Министерство цифрового развития предложило ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет и обязать операторов, по запросу родителей, предоставлять им такой пакет услуг. У специальных карт будут нюансы: по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где есть возрастные ограничения, а родители смогут настроить фильтрацию трафика. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

