Белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ

Он заявил о вопросах к Министерству обороны России после атаки диверсантов на регион и обстрелов территории. По словам одного из местных жителей, в регионе «дырявая граница», а власти говорят, «что все под контролем».

«Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона?».

«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил на это глава региона. По его словам, главной задачей силовиков является обеспечение безопасности жителей. Гладков призвал сделать из допущенных ошибок выводы.

Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

