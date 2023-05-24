Белгородский губернатор после атаки диверсантов заявил о вопросах к Минобороны РФ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопросы жителей региона в «ВКонтакте».
Он заявил о вопросах к Министерству обороны России после атаки диверсантов на регион и обстрелов территории. По словам одного из местных жителей, в регионе «дырявая граница», а власти говорят, «что все под контролем».
«Разве нельзя попросить Минобороны и федеральные власти усилить безопасность региона?».
«У меня еще больше вопросов к Минобороны, чем у вас», — ответил на это глава региона. По его словам, главной задачей силовиков является обеспечение безопасности жителей. Гладков призвал сделать из допущенных ошибок выводы.
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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