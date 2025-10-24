Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
Япония планирует заключить мирный договор с Россией. Об этом заявила новый японский премьер-министр Санаэ Такаити в ходе выступления перед парламентом.
По словам политика, сейчас отношения Токио и Москвы находятся в тяжелой ситуации.
«Но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему», — указала Такаити.
Кроме того, премьер назвала краеугольным камнем внешней политики Токио союзнические отношения с США. Стороны намерены сотрудничать в отношении стоящих перед ними задач, а также «поднять силы сдерживания и реагирования американо-японского союза».
Ранее Санаэ Такаити избрали премьером Японии, пишет «Свободная пресса». Она стала первой женщиной на этом посту.
