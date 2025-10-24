Депутат Аксаков: Ключевая ставка снизится до 10% через год
Анатолий Аксаков заявил НСН, что ожидает снижение ключевой ставки до 16% на заседании ЦБ 24 октября.
Центробанк имеет все основания для снижения ключевой ставки до 15% к концу года, заявил НСН глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Банк России 24 октября будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 базисных пунктов. При этом американский лидер Дональд Трамп призвал оценить эффект санкций против РФ «через полгода» Аксаков озвучил свой прогноз на ближайшее заседание ЦБ и на 2026 год.
«Сама динамика пока говорит о том, что инфляция снижается – уже ниже 8%. Пока позитивная динамика, но при этом налоговые решения, которые принимались до этого, уже работают на то, что инфляция вырастет. Это ожидания из-за роста налоговых повышений. Пока я рассчитываю, что на 1 процентный пункт ставка будет снижена – до 16%. Это именно ожидания, которые есть на сегодняшний день. До конца года у ЦБ будет возможность снизить ключевую ставку до 15%», - отметил он.
Депутат уверен, что в 2026 году продолжится тренд на снижение.
«Внешние параметры влияют на нашу экономику, это формирует ожидания. Но позиция Центробанка регулирует вопрос жестко, он не качается в своих решениях. Поэтому у нас есть прогноз, что к концу следующего года ставка снизится до 9-10%, а инфляция – до 4%», - заключил собеседник НСН.
Сегодня есть предпосылки для снижения ключевой ставки, так как снижаются инфляционные показатели и не происходит массового изъятия вкладов физических лиц, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перекрыли маржу: Зачем «АвтоВАЗ» переезжает в Китай, КНДР и Африку
- Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
- Депутат Аксаков: Ключевая ставка снизится до 10% через год
- Армия России освободила Дроновку в ДНР
- В Польше упавший военный дрон повредил дом и машины
- Глава Минэкономики Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев
- Над пятью регионами России за час сбили 25 украинских БПЛА
- Собянин: Сбиты три БПЛА, летевших на Москву
- «Доходит до абсурда»: Останина призвала отказаться от регистра беременных
- СМИ: Умер игрок КВН из «Сборной Пятигорска» Павел Козмопулос
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru