«Сама динамика пока говорит о том, что инфляция снижается – уже ниже 8%. Пока позитивная динамика, но при этом налоговые решения, которые принимались до этого, уже работают на то, что инфляция вырастет. Это ожидания из-за роста налоговых повышений. Пока я рассчитываю, что на 1 процентный пункт ставка будет снижена – до 16%. Это именно ожидания, которые есть на сегодняшний день. До конца года у ЦБ будет возможность снизить ключевую ставку до 15%», - отметил он.

Депутат уверен, что в 2026 году продолжится тренд на снижение.

«Внешние параметры влияют на нашу экономику, это формирует ожидания. Но позиция Центробанка регулирует вопрос жестко, он не качается в своих решениях. Поэтому у нас есть прогноз, что к концу следующего года ставка снизится до 9-10%, а инфляция – до 4%», - заключил собеседник НСН.

Сегодня есть предпосылки для снижения ключевой ставки, так как снижаются инфляционные показатели и не происходит массового изъятия вкладов физических лиц, заявил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

