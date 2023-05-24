Опубликованы кадры с места ликвидации диверсантов в Белгородской области

Опубликована видеозапись с места ликвидации диверсионно-разведывательной группы Украины в Белгородской области, сообщает «Лента.ру».

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На ней видны поврежденная военная техника и сгоревший пикап, на двери которого написано «За Бухмут». Рядом с техникой лежат военная форма и экипировка с желтым скотчем.

В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции. Минобороны отчиталось об уничтожении около 70 украинских военных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из видео Минобороны
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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