Лукашенко призвал спасти белорусские деревни
Сельские территории нужно сохранять, иначе государства не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лидер республики обратил внимание, что в последнее время часто посещает сельскую местность. По словам Лукашенко, это «наполовину» связано с производством, агропромышленным комплексом, колхозами, совхозами и фермерскими хозяйствами республики.
«Самое главное, почему я болтаюсь постоянно по полям и фермам. Как и раньше, моя цель - очень хотел бы надеяться, что и ваша, - спасти деревню... Не будет деревни - не будет государства», — заявил президент Белоруссии.
Политик добавил что в этом случае страна «будет обречена».
Ранее Александр Лукашенко распорядился запретить повышение цен на продукты в Белоруссии, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде планируют установить дополнительные модульные укрытия
- Как избежать блокировки сим-карты на фоне борьбы с мошенниками
- Гинеколог раскрыла важность регистра беременных
- Лукашенко призвал спасти белорусские деревни
- «Очереди за детьми»: Запрет алиментов на «отказников» уменьшит количество абортов
- В Калужской области и Московском регионе сбили семь украинских БПЛА
- Взрывной рост цен на курятину объяснили ее низкой стоимостью в прошлом году
- Перекрыли маржу: Зачем «АвтоВАЗ» переезжает в Китай, КНДР и Африку
- Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
- Депутат Аксаков: Ключевая ставка снизится до 10% через год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru