Иностранный бизнес пока не подал заявок на возвращение в Россию
Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на данный момент не получала формальных заявок от зарубежных компаний, рассматривающих возвращение на российский рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью радио РБК.
По его словам, интерес со стороны иностранного бизнеса власти фиксируют, однако для возобновления работы в России компаниям необходимо получить разрешение подкомиссии, а официальных обращений пока не поступало.
Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что возможное возвращение иностранных компаний не должно нанести ущерб отечественным производителям, но при этом важно сохранить конкурентную среду и найти баланс интересов.
Власти неоднократно подчеркивали, что для возвращающихся западных компаний не предусмотрят особых условий или преференций — их допуск на рынок будет осуществляться на общих конкурентных основаниях. В конце марта президент Владимир Путин поручил правительству обновить перечень ушедших из России компаний и подготовить процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестной работы, передает «Радиоточка НСН».
