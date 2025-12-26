Иностранный бизнес пока не подал заявок на возвращение в Россию

Подкомиссия правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на данный момент не получала формальных заявок от зарубежных компаний, рассматривающих возвращение на российский рынок. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью радио РБК.

По его словам, интерес со стороны иностранного бизнеса власти фиксируют, однако для возобновления работы в России компаниям необходимо получить разрешение подкомиссии, а официальных обращений пока не поступало.