СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине
Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров планируют провести онлайн-встречу, посвященную переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.
По его данным, формат конференц-связи намечен на субботу и объединит представителей США, Украины и европейских стран.
Ожидается, что ключевой темой обсуждения станут перспективы переговорного процесса.
Также будут обсуждаться возможные шаги к политическому урегулированию ситуации вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».
