СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине

Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров планируют провести онлайн-встречу, посвященную переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По его данным, формат конференц-связи намечен на субботу и объединит представителей США, Украины и европейских стран.

Киев и его союзники в ЕС усилили попытки сорвать договоренности

Ожидается, что ключевой темой обсуждения станут перспективы переговорного процесса.

Также будут обсуждаться возможные шаги к политическому урегулированию ситуации вокруг Украины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаЕвросоюзВладимир ЗеленскийДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры