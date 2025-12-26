СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине

Президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров планируют провести онлайн-встречу, посвященную переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

По его данным, формат конференц-связи намечен на субботу и объединит представителей США, Украины и европейских стран.