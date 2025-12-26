Жена осужденного экс-депутата сложила мандат в Курске

Максим Васильев был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений в курском приграничье. Суд учел, что экс-депутат признал вину и заключил досудебное соглашение, что ограничило максимальный возможный срок наказания.

Хинштейн назвал отказ от мандата единственно верным решением, отметив, что ранее Васильева публично поддерживала мужа. Губернатор подчеркнул, что назначенное наказание является справедливым и соответствует требованиям закона, передает «Радиоточка НСН».

