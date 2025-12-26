Жена осужденного экс-депутата сложила мандат в Курске

Супруга бывшего депутата Курской облдумы Максима Васильева, осужденного по делу о хищениях при строительстве фортификаций, добровольно сложила полномочия депутата городского собрания Курска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, Светлана Васильева подала соответствующее заявление после вынесения приговора ее супругу. Глава региона уточнил, что ранее обращался к однопартийцам с предложением рассмотреть вопрос о выводе её из фракции.

Экс-депутат Курской думы Васильев получил срок по делу о хищении

Максим Васильев был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о хищении бюджетных средств при возведении фортификационных сооружений в курском приграничье. Суд учел, что экс-депутат признал вину и заключил досудебное соглашение, что ограничило максимальный возможный срок наказания.

Хинштейн назвал отказ от мандата единственно верным решением, отметив, что ранее Васильева публично поддерживала мужа. Губернатор подчеркнул, что назначенное наказание является справедливым и соответствует требованиям закона, передает «Радиоточка НСН».

