Киев и его сторонники в Евросоюзе, не заинтересованные в мирном урегулировании конфликта на Украине, усилили действия, направленные на срыв возможных договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, по состоянию на 25 декабря стороны приблизились к потенциальному решению, однако дальнейший прогресс зависит от политической воли противоположной стороны и готовности сделать завершающий шаг к соглашению.

Рябков отметил, что на фоне приближения к урегулированию Киев и часть его европейских спонсоров, не нацеленных на компромисс, активизировали усилия по торпедированию договоренностей.

Он подчеркнул, что именно эта линия поведения создает дополнительные сложности для выхода на окончательные договоренности и требует дополнительных усилий для сохранения шансов на политическое решение, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
