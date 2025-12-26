Киев и его союзники в ЕС усилили попытки сорвать договоренности
Киев и его сторонники в Евросоюзе, не заинтересованные в мирном урегулировании конфликта на Украине, усилили действия, направленные на срыв возможных договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, по состоянию на 25 декабря стороны приблизились к потенциальному решению, однако дальнейший прогресс зависит от политической воли противоположной стороны и готовности сделать завершающий шаг к соглашению.
Рябков отметил, что на фоне приближения к урегулированию Киев и часть его европейских спонсоров, не нацеленных на компромисс, активизировали усилия по торпедированию договоренностей.
Он подчеркнул, что именно эта линия поведения создает дополнительные сложности для выхода на окончательные договоренности и требует дополнительных усилий для сохранения шансов на политическое решение, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин обсудил развитие искусственного интеллекта на совещании Совбеза
- Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
- СМИ: Трамп, Зеленский и лидеры ЕС хотят в субботу обсудить вопросы по Украине
- Иностранный бизнес пока не подал заявок на возвращение в Россию
- Врач раскритиковал россиян за походы к психологам
- Жена осужденного экс-депутата сложила мандат в Курске
- МВД предложило упростить подачу документов для экзамена на права
- Киев и его союзники в ЕС усилили попытки сорвать договоренности
- Китай сократил экспорт автомобилей в Россию более чем вдвое
- Какие проблемы ждут россиян после перехода на шестидневку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru