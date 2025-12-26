Киев и его сторонники в Евросоюзе, не заинтересованные в мирном урегулировании конфликта на Украине, усилили действия, направленные на срыв возможных договоренностей, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, по состоянию на 25 декабря стороны приблизились к потенциальному решению, однако дальнейший прогресс зависит от политической воли противоположной стороны и готовности сделать завершающий шаг к соглашению.