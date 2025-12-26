Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч
Отдельные участки трасс настолько хороши, что там безопасно двигаться с высокой скоростью, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Если автомобилисты хотят разогнаться до 150 км/ч, им придется заплатить за это на платных дорогах. В других местах опасно движение и с меньшей скоростью, рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН.
Скорость движения на отдельных участках дорог в России нужно повысить. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. По его словам, ограничение может составить 150 км/ч. Его слова приводит ТАСС. Ольшанский подчеркнул, что это произойдет только на платных трассах.
«Нельзя точно определить, какая скорость безопасная или нет. Где-то ямы, плохое освещение — там и 120 км/ч нельзя ехать. А есть широченные трассы, зеркальная гладь, сильное освещение. Но я думаю, что это подтягивают под платные дороги, чтобы люди платили за комфорт. В это дело вложат деньги инвесторы, которые захотят получить прибыль. Эти участки будут дороже. Но не надо забывать, что может быть в одном месте сделают сейчас 150 км/ч, а во втором вместо 60 км/ч ограничение станет 40 км/ч», — указал он.
Ранее автоэксперт Андрей Ломанов объяснил НСН, почему россияне полюбили платные дороги.
