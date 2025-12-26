Если автомобилисты хотят разогнаться до 150 км/ч, им придется заплатить за это на платных дорогах. В других местах опасно движение и с меньшей скоростью, рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН.

Скорость движения на отдельных участках дорог в России нужно повысить. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. По его словам, ограничение может составить 150 км/ч. Его слова приводит ТАСС. Ольшанский подчеркнул, что это произойдет только на платных трассах.