Автомобилистам объяснили, где разрешат «гонять» со скоростью 150 км/ч

Отдельные участки трасс настолько хороши, что там безопасно двигаться с высокой скоростью, заявил НСН Леонид Ольшанский.

Если автомобилисты хотят разогнаться до 150 км/ч, им придется заплатить за это на платных дорогах. В других местах опасно движение и с меньшей скоростью, рассказал вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в беседе с НСН.

Скорость движения на отдельных участках дорог в России нужно повысить. Об этом сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. По его словам, ограничение может составить 150 км/ч. Его слова приводит ТАСС. Ольшанский подчеркнул, что это произойдет только на платных трассах.

На платной трассе М11 могут отменить все ограничения скорости
«Нельзя точно определить, какая скорость безопасная или нет. Где-то ямы, плохое освещение — там и 120 км/ч нельзя ехать. А есть широченные трассы, зеркальная гладь, сильное освещение. Но я думаю, что это подтягивают под платные дороги, чтобы люди платили за комфорт. В это дело вложат деньги инвесторы, которые захотят получить прибыль. Эти участки будут дороже. Но не надо забывать, что может быть в одном месте сделают сейчас 150 км/ч, а во втором вместо 60 км/ч ограничение станет 40 км/ч», — указал он.

Ранее автоэксперт Андрей Ломанов объяснил НСН, почему россияне полюбили платные дороги.

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
