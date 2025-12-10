Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета

Народный артист РФ, актёр, кинорежиссёр и продюсер Игорь Угольников был награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Медведев получил премию «Юрист года» за вклад в развитие государства и права

Как пишет RT, Угольников получил награду «за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий».

Кроме того, этим же указом, глава государства присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста РФ.

Ранее Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураНародный АртистВладимир ПутинНаграда

Горячие новости

Все новости

партнеры