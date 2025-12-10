Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета
10 декабря 202516:04
Народный артист РФ, актёр, кинорежиссёр и продюсер Игорь Угольников был награждён орденом Почёта. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.
Как пишет RT, Угольников получил награду «за активное участие в реализации общественно значимых мероприятий».
Кроме того, этим же указом, глава государства присвоил оперному певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста РФ.
Ранее Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
