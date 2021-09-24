Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов человечество не выдержит

Второго нашествия микроорганизмов, как сейчас, человечество может не выдержать. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, сейчас необходимо сделать определенные выводы, а также иметь план на случай новой пандемии.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ПандемияАлександр Гинцбург
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