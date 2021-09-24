Гинцбург: второго нашествия микроорганизмов человечество не выдержит

Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма В Москве отремонтировали 15 мостов, эстакад и путепроводов В Москве ввели онлайн-запись к нотариусу для участников программы реновации Новое общественное пространство создали в столичном районе Дорогомилово Классического бабьего лета в Москве не будет