Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире – по состоянию на утро пятницы, 24 сентября – превысило 230 миллионов 567 тысяч. Об этом говорят данные, предоставленные американским университетом Джонса Хопкинса.

Отмечается, что в список стран, где выявлены более 20 млн инфицированных, входят США, Индия и Бразилия.

Отмечается, что лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 669 114 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся с начала эпидемии превысило 684 тысячи.

Антирекорд по количеству смертей зафиксирован в России с начала пандемии

Между тем, В Роспотребнадзоре сделали прогноз по заболеваемости COVID-19 осенью. Специалисты надеются, что она будет не такой высокой, как в прошлый осенний сезон. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. При этом, специалист сделал акцент на том, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом во многом зависит от самих россиян: от того, как они прививаются и соблюдают необходимые меры эпидбезопасности.


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ФОТО: РИА Новости
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