Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230 миллионов

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире – по состоянию на утро пятницы, 24 сентября – превысило 230 миллионов 567 тысяч. Об этом говорят данные, предоставленные американским университетом Джонса Хопкинса.

Отмечается, что в список стран, где выявлены более 20 млн инфицированных, входят США, Индия и Бразилия.

Отмечается, что лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 669 114 случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся с начала эпидемии превысило 684 тысячи.