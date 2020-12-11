В Минромторге рассказали о поставках «Спутника V» в регионы РФ
Вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена во все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Министр добавил, что в Магадан препарат будет доставлен в воскресенье, на Чукотку - в понедельник. Кроме того, он подчеркнул, что планы Минздрава по вакцинации россиян от COVID-19 будут выполнены в более короткие сроки, чем планировалось.
А ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить возможность вакцинации жителей России от от коронавируса во время новогодних праздников – с 1 по 10 января. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в эту пятницу, 11 декабря, премьер-министр провел совещание с производителями отечественных вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
А накануне вице-премьер России Татьяна Голикова призвала власти регионов обратить особое внимание на планирование вакцинации. Она напомнила, что вакцина от COVID-19 - двухэтапная. Поэтому регионам нужно спланировать прививочную кампанию таким образом, чтобы в период январских праздников она не приостанавливалась, подчеркивает Ura.ru.
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