В Минромторге рассказали о поставках «Спутника V» в регионы РФ

Вакцина от коронавируса «Спутник V» поставлена во все регионы России, за исключением Магадана и Чукотки. Как пишет ТАСС, об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр добавил, что в Магадан препарат будет доставлен в воскресенье, на Чукотку - в понедельник. Кроме того, он подчеркнул, что планы Минздрава по вакцинации россиян от COVID-19 будут выполнены в более короткие сроки, чем планировалось.