Гинцбург рассказал, как ВОЗ будет регистрировать «Спутник V»
Комиссия ВОЗ приедет 23 февраля в учреждения России, которые занимаются производством вакцины «Спутник V» и будут взаимодействовать с РФПИ и Минздравом по поводу регистрации вакцины. Об этом рассказал академик РАН Александр Гинцбург в беседе с «Радио 1».
По его словам, российскую вакцину высоко оценили в других странах.
«Когда в Центре имени Гамалеи была французская делегация института Пастера, она составила положительный отчет», - сказал Гинцбург.
Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru