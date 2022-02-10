Гинцбург рассказал, как ВОЗ будет регистрировать «Спутник V»

По его словам, российскую вакцину высоко оценили в других странах.

«Когда в Центре имени Гамалеи была французская делегация института Пастера, она составила положительный отчет», - сказал Гинцбург.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что признание Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V» даст возможность россиянам въезжать в те или иные страны по отечественным сертификатам вакцинации без ПЦР-тестов и предварительного карантина.

