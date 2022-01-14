Гинцбург рассказал о легком переносе «Омикрона» благодаря «Спутнику V»

Он отметил, что после поездки за границу сдал тест на антитела и проверил вируснейтрализацию на «Омикрон», после чего и обнаружил, что был инфицирован. При этом врач подчеркнул, что у него не проявлялись симптомы нового штамма COVID-19.

Гинцбург добавил, что на следующей неделе в гражданский оборот может поступить вакцина «Спутник М» для подростков, сообщает RT.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от штамма «Омикрон», а тканевые - абсолютно не способны предотвратить заражение.