Гинцбург рассказал о легком переносе «Омикрона» благодаря «Спутнику V»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание «Омикроном», потому что был привит «Спутником V». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

По его словам, вакцинированные этой прививкой люди вообще могут не заболеть новым штаммом коронавируса.

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Он отметил, что после поездки за границу сдал тест на антитела и проверил вируснейтрализацию на «Омикрон», после чего и обнаружил, что был инфицирован. При этом врач подчеркнул, что у него не проявлялись симптомы нового штамма COVID-19.

Гинцбург добавил, что на следующей неделе в гражданский оборот может поступить вакцина «Спутник М» для подростков, сообщает RT.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от штамма «Омикрон», а тканевые - абсолютно не способны предотвратить заражение.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияСпутник VКоронавирусОмикрон-штаммАлександр Гинцбург
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