Гинцбург рассказал о легком переносе «Омикрона» благодаря «Спутнику V»
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что легко перенес заболевание «Омикроном», потому что был привит «Спутником V». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
По его словам, вакцинированные этой прививкой люди вообще могут не заболеть новым штаммом коронавируса.
Он отметил, что после поездки за границу сдал тест на антитела и проверил вируснейтрализацию на «Омикрон», после чего и обнаружил, что был инфицирован. При этом врач подчеркнул, что у него не проявлялись симптомы нового штамма COVID-19.
Гинцбург добавил, что на следующей неделе в гражданский оборот может поступить вакцина «Спутник М» для подростков, сообщает RT.
Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что медицинские маски и респираторы имеют от 70 до 95% защиты от штамма «Омикрон», а тканевые - абсолютно не способны предотвратить заражение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+21 155 / сут.
Умерли
319 тыс.+740 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+25 984 / сут.
- Гинцбург рассказал о легком переносе «Омикрона» благодаря «Спутнику V»
- 10 самолетов с белорусскими миротворцами от ОДКБ вылетели из Казахстана
- «Это вам за прошлое, за Волынь»: Хакеры взломали сайт украинского Минобрнауки
- США расскажут о «российском сценарии для обвинения Украины»
- СМИ: НАТО не позволит Украине вступить в альянс в обозримом будущем
- Бундестаг: «Спутник V» не признают по экономическим причинам
- В Германии заявили, что от отключения РФ от SWIFT пострадает Запад
- Вашингтон пригрозил жестким ответом при размещении РФ сил в Латинской Америке
- В Набережных Челнах сотрудники банка похитили 25 млн рублей
- Уровень запасов газа в европейских хранилищах упал ниже 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru