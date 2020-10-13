Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса

Коронавирус может блокировать выработку интерферона у каждого десятого заболевшего, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, антитела к интерферону обнуляют не только вторичный иммунный ответ, но и врожденный иммунный ответ.

Интерферон — белок, который вырабатывается в организме для борьбы с разными типами вирусов.