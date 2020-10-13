Гинцбург рассказал о «коварности» коронавируса

Коронавирус может блокировать выработку интерферона у каждого десятого заболевшего, сообщил РИА Новости глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, антитела к интерферону обнуляют не только вторичный иммунный ответ, но и врожденный иммунный ответ.

Интерферон — белок, который вырабатывается в организме для борьбы с разными типами вирусов.

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Ранее доктор медицинских наук Антон Ершов объяснил, что формирование иммунитета к коронавирусу зависит от состояния здоровья организма человека.

По словам Ершова, иммунитет появляется у людей без хронических заболеваний или с их минимальным количеством. Он отметил, что такие люди имеют больше шансов на то, что выработается хорошая иммунная защита. Также он добавил, что у людей с иммунодефецитом есть вероятность повторного заражения вирусом.

Ранее сообщалось, что исследование китайских учёных показало отсутствие сильного иммунитета у 7-8% перенёсших коронавирус пациентов. Отмечалось, что их организм справился с инфекцией за счёт выработки интерферонов, у таких больных были только кашель и температура.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИммунитет Вакцина
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