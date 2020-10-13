Попова оценила необходимость локдауна из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствие насущной необходимости введения ограничений в российской экономике из-за всплеска коронавируса. На эту тему она высказалась, выступая на Международной научно-практической онлайн-конференции на базе РАНХиГС.

По словам Главного государственного санитарного врача РФ, несмотря на рост числа заражённых, никто не говорит о блокировании экономики в целом, отдельных секторов или предприятий, передает RT.

Как отметила руководитель ведомства, опыт борьбы с COVID-19 и созданная система медицинской помощи позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно в этом плане. Ещё один положительный фактор – большой объём тестирований на коронавирус.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что очное обучение в школах по всей России организовано в безопасном формате - держать школьников дома нет необходимости.

