Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — цитируют его «Известия».

Глава Центра Гамалеи напомнил, что переболевшим коронавирусом лучше ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт», а пожилым - двухкомпонентой вакциной «Спутник». Гинцбург также рекомендовал проверить уровень антител после прививки первым компонентом препарата.

«Если их 300 и более — то не нужно прививаться вторым компонентом, если такой возможности нет — лучше привиться и жить спокойно», — пояснил вирусолог.

Также глава Центра Гамалеи напомнил о соблюдении эпидемиологических норм, в том числе - о ношении масок.

«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — приводит слова эксперта Газета.ru.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что в перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса могут быть внесены коррективы, связанные с уровнем антител.

