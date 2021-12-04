Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне
В России требуется как можно скорее ввести систему QR-кодов для привитых от COVID-19 на федеральном уровне. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ в субботу, 4 декабря.
«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — цитируют его «Известия».
Глава Центра Гамалеи напомнил, что переболевшим коронавирусом лучше ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт», а пожилым - двухкомпонентой вакциной «Спутник». Гинцбург также рекомендовал проверить уровень антител после прививки первым компонентом препарата.
«Если их 300 и более — то не нужно прививаться вторым компонентом, если такой возможности нет — лучше привиться и жить спокойно», — пояснил вирусолог.
Также глава Центра Гамалеи напомнил о соблюдении эпидемиологических норм, в том числе - о ношении масок.
«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — приводит слова эксперта Газета.ru.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что в перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса могут быть внесены коррективы, связанные с уровнем антител.
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