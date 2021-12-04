Гинцбург призвал как можно быстрее вводить QR-коды на федеральном уровне

В России требуется как можно скорее ввести систему QR-кодов для привитых от COVID-19 на федеральном уровне. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ в субботу, 4 декабря.

Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

«Я всегда настаиваю, что необходимо наиболее быстро не только вводить QR-коды, а с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных», — цитируют его «Известия».

Глава Центра Гамалеи напомнил, что переболевшим коронавирусом лучше ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт», а пожилым - двухкомпонентой вакциной «Спутник». Гинцбург также рекомендовал проверить уровень антител после прививки первым компонентом препарата.

«Если их 300 и более — то не нужно прививаться вторым компонентом, если такой возможности нет — лучше привиться и жить спокойно», — пояснил вирусолог.

Также глава Центра Гамалеи напомнил о соблюдении эпидемиологических норм, в том числе - о ношении масок.

«Маска в первую очередь защищает от тех людей, которые не вакцинированы, которые не обладают защитными антителами. А ношение масок вакцинированным дает возможность предотвратить передачу возбудителя от того человека, который вакцинирован и который не знает, что он носитель, тем людям, которые не вакцинированы», — приводит слова эксперта Газета.ru.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов сообщил, что в перечень противопоказаний к прививкам от коронавируса могут быть внесены коррективы, связанные с уровнем антител.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаQR-кодАлександр Гинцбург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры