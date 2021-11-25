Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

По словам ученого, в России уже выпущено 70 млн комплектов вакцины «Спутник V». Кроме того, в стране выпустили 15 млн комплектов «Спутника Лайт», отмечает RT.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов при использовании назальной вакцины против COVID-19, пишет «Свободная пресса».

