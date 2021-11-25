Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выпущено в гражданский оборот. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Гинцбург: Побочных эффектов после применения назальной вакцины не зарегистрировано

По словам ученого, в России уже выпущено 70 млн комплектов вакцины «Спутник V». Кроме того, в стране выпустили 15 млн комплектов «Спутника Лайт», отмечает RT.

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов при использовании назальной вакцины против COVID-19, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаАлександр ГинцбургКоронавирус
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