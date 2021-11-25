Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
Около 85 миллионов комплектов вакцин от коронавирусной инфекции, разработанных Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выпущено в гражданский оборот. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
По словам ученого, в России уже выпущено 70 млн комплектов вакцины «Спутник V». Кроме того, в стране выпустили 15 млн комплектов «Спутника Лайт», отмечает RT.
Ранее Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов при использовании назальной вакцины против COVID-19, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в Европейской России
- Промышленники: В подорожании икры виновата Япония
- Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 40
- Рестораторы анонсировали 15% рост цен в 2022 году
- Гинцбург назвал количество произведенных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт»
- Собянин призвал сократить число мигрантов среди районных коммунальщиков
- «Поставили на колени»: Тимошенко заявила о зависимости Украины от электроэнергии из России и Белоруссии
- Байдену удалили потенциально предраковую аденому
- Иммунолог заявил о сокращении числа бессимптомных больных COVID-19 в России
- На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru