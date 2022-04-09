Гинцбург рассказал о существующем тесте на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

«Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — приводит слова ученого РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что тест-система уже существует на рынке и не нуждается в отдельной регистрации.

