Гинцбург рассказал о существующем тесте на иммунитет после назальной вакцины от COVID-19

Тест-система для определения иммунитета после прививки назальной вакциной от коронавируса существует, однако для ее массового применения следует расширить инструкцию. Об этом заявил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

«Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых», — приводит слова ученого РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что тест-система уже существует на рынке и не нуждается в отдельной регистрации.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Иммунитет Александр ГинцбургВакцинаКоронавирус
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