«Привет Онищенко!» Гинцбург объяснил, чем безопасно ревакцинироваться
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи отметил, что ревакцинация «Лайтом» абсолютно безвредна и должна проводиться вовремя.
Ревакцинироваться «Спутником Лайт» безвредно, к остальным препаратам при повторной прививке есть вопросы, заявил НСН директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Так он отреагировал на статью в медицинском журнале Lancet, в которой утверждается, что ревакцинация от коронавируса бесполезна, а в некоторых случаях даже приводит к серьезным побочным эффектам.
«Позиция коллег, которые опубликовали эти данные в журнале Lancet, вполне обоснованная, только надо писать, о каких вакцинах идет речь. Если ревакцинироваться мРНК-вакцинами, то, пожалуй, я соглашусь, хотя у меня больших статистических данных нет, но побочные эффекты, которые фиксируются при использовании этих вакцин, они намного превышают те побочные эффекты, которые фиксируются при использовании «Спутника V». Если речь идет о ревакцинации «Лайт», то она не попадает под те замечания и опасения, которые были высказаны зарубежными коллегами», - отметил Гинцбург.
По его словам, безвредной является ревакцинация спустя 6 месяцев после последней прививки, при этом российская вакцина «Спутник V» может быть использована после любого другого препарата.
«Минздрав посчитал, что 6 месяцев – это тот срок, когда у среднестатистического человека не начнет падать уровень антител, и это абсолютно безвредно. Это все связано с тем, что штамм у нас изменился, «дельта» штамм. «Спутником» можно ревакцинироваться после вакцинации любой другой массово используемой вакциной – Pfizer, Moderna и так далее», - напомнил собеседник НСН.
В свою очередь, депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что проводить ревакцинацию в России преждевременно и раскритиковал «биолога» Гинцбурга перестать давать советы населению.
«Я могу Геннадию Григорьевичу, во-первых, передать привет большой, а во-вторых, еще посоветовать прочитать книгу под названием «Охотники за микробами», из которой он узнает, что основной вклад в вакцинацию населения земного шара внесли, соответственно, химики, а именно химик по фамилии Пастер, Луи, самый большой, определяющий вклад. И все, что мы сейчас делаем, это научное наследие этого величайшего ученого, который изобрел фактически современные принципы вакцинации, он был химиком, чистым химиком. Это так, в качестве исторического вступления», - ответил Гинцбург.
По словам Гинцбурга, в России на данный момент достаточно мощностей для проведения ревакцинации.
«А то, что Геннадий Григорьевич говорит – безусловно, необходимо всех наиболее быстро провакцинировать «Спутником V», но сейчас производственные мощности и возможности государства Российского, во многом благодаря усилиям и Геннадия Григорьевича Онищенко, позволяют одновременно проводить эти два процесса: нарабатывать и вакцинировать «Спутником Лайт» и ускорять вакцинацию тех, кто не вакцинировался «Спутником V», противоречий не вижу, по количеству произведенного одного и второго продукта», - рассказал он.
Появление штамма «дельта» создает новые условия для формирования коллективного иммунитета, на сегодняшний день вакцинированных и переболевших для этого в стране недостаточно, заявил ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов в интервью НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Еврокомиссия выделит Украине макрофинансовую помощь в размере 600 млн евро
- В России подвели итоги первого этапа лотереи среди привитых от COVID-19
- На Украине открыли первый в мире факультет TikTok
- Попова: Большинство заражений коронавирусом приходится на штамм «дельта»
- Глава «Нафтогаза» Витренко: Киев готов продлить контракт с «Газпромом»
- Минтруд изменит правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет
- В России выявили 18 841 случай COVID-19 за сутки
- Цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила 880 долларов за тысячу кубометров
- СМИ: Первый заместитель генпрокурора РФ Буксман покинет пост
- СМИ сообщили о масштабной утечке персональных данных почти 2 млн абонентов «Вымпелкома»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru