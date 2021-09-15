«Привет Онищенко!» Гинцбург объяснил, чем безопасно ревакцинироваться

Ревакцинироваться «Спутником Лайт» безвредно, к остальным препаратам при повторной прививке есть вопросы, заявил НСН директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Так он отреагировал на статью в медицинском журнале Lancet, в которой утверждается, что ревакцинация от коронавируса бесполезна, а в некоторых случаях даже приводит к серьезным побочным эффектам.

«Позиция коллег, которые опубликовали эти данные в журнале Lancet, вполне обоснованная, только надо писать, о каких вакцинах идет речь. Если ревакцинироваться мРНК-вакцинами, то, пожалуй, я соглашусь, хотя у меня больших статистических данных нет, но побочные эффекты, которые фиксируются при использовании этих вакцин, они намного превышают те побочные эффекты, которые фиксируются при использовании «Спутника V». Если речь идет о ревакцинации «Лайт», то она не попадает под те замечания и опасения, которые были высказаны зарубежными коллегами», - отметил Гинцбург.

По его словам, безвредной является ревакцинация спустя 6 месяцев после последней прививки, при этом российская вакцина «Спутник V» может быть использована после любого другого препарата.