Гинцбург подставил под сомнение прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в РФ в апреле
Руководитель Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сомневается в прогнозах, в соответствии с которыми в России в апреле резко вырастет заболеваемость COVID-19. Об этом информирует «Интерфакс».
«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», - цитирует Гинцбурга Газета.ru.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о возможном снижении заболеваемости коронавирусом в стране к концу мая при условии ускорения темпов вакцинации и соблюдении гражданами мер профилактики.
В соответствии с прогнозом Сбербанка, составленном на основе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, к 15 апреля суточный прирост заболевших COVID-19 поднимется до уровня октября 2020 года и составит около 15 тысяч.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.
«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru