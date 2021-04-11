Гинцбург подставил под сомнение прогноз о росте заболеваемости COVID-19 в РФ в апреле

«Если у экспертов есть какие-то базы данных, на основе которых они могли бы делать прогнозы, ну, тогда я поверил бы. Но я не понимаю, откуда они эти исходные данные могли взять. А без них такого рода прогнозы похожи на гадание», - цитирует Гинцбурга Газета.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о возможном снижении заболеваемости коронавирусом в стране к концу мая при условии ускорения темпов вакцинации и соблюдении гражданами мер профилактики.

В соответствии с прогнозом Сбербанка, составленном на основе эпидемиологического симулятора с использованием математической модели SEIR, к 15 апреля суточный прирост заболевших COVID-19 поднимется до уровня октября 2020 года и составит около 15 тысяч.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН рекомендовал делать прививки от коронавируса всей семьей.

«Вся защита, которая только возможна, получена. И это удовлетворение от того, что защищаете вакциной и себя, и семью, и, возможно, прерываете какую-то цепочку, на другом конце могли быть неприятности, и их не будет», - подытожил профессор.

