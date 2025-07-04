Сбой произошёл в работе мобильных операторов и сервиса по отслеживанию сбоев
4 июля 202514:36
В России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов. Как сообщает сервис «Сбой.рф», наибольшее количество жалоб зафиксировано в отношении МТС, МГТС и T2.
Также сбой затронул такие ресурсы, как YouTube, «ВКонтакте», RuTube и другие.
Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Краснодарского края.
Кроме того, сбой был зафиксирован и в работе сервиса «Сбой.рф».
Ранее россияне пожаловались на проблемы с использованием крупных сайтов, стримингов, онлайн-игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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