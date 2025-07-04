Сбой произошёл в работе мобильных операторов и сервиса по отслеживанию сбоев

В России произошел массовый сбой в работе мобильных операторов. Как сообщает сервис «Сбой.рф», наибольшее количество жалоб зафиксировано в отношении МТС, МГТС и T2.

Пользователи пожаловались на сбой в работе приложений трех банков и СБП

Также сбой затронул такие ресурсы, как YouTube, «ВКонтакте», RuTube и другие.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Краснодарского края.

Кроме того, сбой был зафиксирован и в работе сервиса «Сбой.рф».

Ранее россияне пожаловались на проблемы с использованием крупных сайтов, стримингов, онлайн-игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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