Сбой произошёл в работе мобильных операторов и сервиса по отслеживанию сбоев

Также сбой затронул такие ресурсы, как YouTube, «ВКонтакте», RuTube и другие.

Наибольшее количество жалоб поступило из Москвы и Краснодарского края.

Кроме того, сбой был зафиксирован и в работе сервиса «Сбой.рф».

Ранее россияне пожаловались на проблемы с использованием крупных сайтов, стримингов, онлайн-игр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

