Песков: Сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены

Дата послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин заявил, что открыт к встрече с Трампом

По его словам, глава государства определяет дату послания «в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам».

«В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее», - ответил представитель Кремля, добавив, что как только появится информация о сроках, её обязательно обнародуют.

Ранее Песков заявил, что какие-либо поводы для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время отсутствуют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинДмитрий Песков

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