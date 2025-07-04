Песков: Сроки послания президента Федеральному собранию пока не определены

По его словам, глава государства определяет дату послания «в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам».

«В этом году президент считает целесообразным сделать это позднее», - ответил представитель Кремля, добавив, что как только появится информация о сроках, её обязательно обнародуют.

Ранее Песков заявил, что какие-либо поводы для встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время отсутствуют, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

