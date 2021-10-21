«У страха глаза велики». Россиян призвали не бояться «иммунологического паралича»
Врач-эксперт объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как ревакцинироваться без проблем для здоровья.
Ревакцинироваться от коронавируса необходимо в любом случае, с учётом возможных противопоказаний, несмотря ни на какие «страшилки». Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил врач-эксперт Тимур Пестерев.
«Если эпидемиологическая ситуация неблагоприятна, как сейчас, это надо делать раз в полгода, если она благоприятная – раз в год. Календарь прививок устанавливает чёткие сроки ревакцинации и условия. Человек может иметь определённые заболевания, он сделал прививку от какой-то другой инфекции меньше месяца назад, у него есть аллергия, аутоиммунное заболевание, иммунодефицит, которые могут воспрепятствовать нормальному формированию иммунитета. В этом случае процедуру стоит либо перенести, либо воздержаться», - пояснил эксперт.
Ранее специалисты предупредили, что слишком частая ревакцинация от коронавируса может оказать негативное воздействие на организм и вызвать «иммунологический паралич». Об этом заявил ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, академик Валерий Черешнев.
Как пояснил Тимур Пестерев, это может произойти, только, если не соблюдать правила вакцинации и ревакцинации:
«Иммунологический паралич - это когда иммунная система «перегревается», если на неё слишком много воздействовать. Тогда происходит истощение её ресурсов, и эффект может оказаться совершенно противоположным ожидаемому. Иммунитет в этом случае может упасть».
Перед ревакцинацией от COVID-19 необходимо проверить свое состояние здоровья – не появились ли тяжелые хронические заболевания или же имеющееся хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения. Также следует изучить противопоказания к применению вакцины.
Специалисты подчёркивают, что повторная вакцинация важна, так в России пока не достигнут нужный уровень защиты. Коллективный иммунитет сформируется, когда будет привито не менее 60% процентов жителей. На сегодня полный цикл вакцинации прошли 33% россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru