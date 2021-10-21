«У страха глаза велики». Россиян призвали не бояться «иммунологического паралича»

Как пояснил Тимур Пестерев, это может произойти, только, если не соблюдать правила вакцинации и ревакцинации:

«Иммунологический паралич - это когда иммунная система «перегревается», если на неё слишком много воздействовать. Тогда происходит истощение её ресурсов, и эффект может оказаться совершенно противоположным ожидаемому. Иммунитет в этом случае может упасть».

Перед ревакцинацией от COVID-19 необходимо проверить свое состояние здоровья – не появились ли тяжелые хронические заболевания или же имеющееся хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения. Также следует изучить противопоказания к применению вакцины.

Специалисты подчёркивают, что повторная вакцинация важна, так в России пока не достигнут нужный уровень защиты. Коллективный иммунитет сформируется, когда будет привито не менее 60% процентов жителей. На сегодня полный цикл вакцинации прошли 33% россиян.

