Гинцбург назвал отличия индийского штамма COVID-19

«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее», — цитирует эксперта Газета.ru.

По словам Гинцбурга, при индийской мутации болезнь быстрее развивается от легких симптомов до тяжелых форм. Из-за этого у организма остается меньше времени на выработку антител и создание иммунитета.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что популяционный иммунитет к индийскому коронавирусу в два раза ниже, чем к китайскому. Новый штамм выявляют у большинства пациентов, которые в последние дни поступают с коронавирусом в больницы Москвы.

