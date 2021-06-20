Гинцбург назвал отличия индийского штамма COVID-19
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил отличия индийского штамма коронавируса от уханьского. Ученый пришел к выводу, что новый штамм злее. Об этом Гинцбург заявил в эфире передачи «Вести недели» на канале «Россия 1».
«Это картина, которая, по всей видимости, дает индийский штамм, она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом... Он злее», — цитирует эксперта Газета.ru.
По словам Гинцбурга, при индийской мутации болезнь быстрее развивается от легких симптомов до тяжелых форм. Из-за этого у организма остается меньше времени на выработку антител и создание иммунитета.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что популяционный иммунитет к индийскому коронавирусу в два раза ниже, чем к китайскому. Новый штамм выявляют у большинства пациентов, которые в последние дни поступают с коронавирусом в больницы Москвы.
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