Собянин: Индийский штамм выявлен почти у 90% заболевших в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что у 89,3% заболевших коронавирусом в Москве выявлен мутировавший индийский штамм.

По словам градоначальника, для защиты от мутировавшего штамма уровень антител должен быть вдвое выше, чем при уханьском штамме, отмечает ТАСС.

Ранее в пятницу стало известно о продлении в столице до 29 июня ограничительных мер по коронавирусу.

Накануне Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается из-за того, что в столицу пришли новые штаммы - более агрессивные и быстро распространяемые.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», - подчеркнул мэр Москвы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваКоронавирусСергей Собянин
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