Гинцбург: Маски следует продолжать носить людям без иммунитета к COVID-19

По его словам, для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, масочный режим можно было отменить и раньше.

«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.

