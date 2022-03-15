Гинцбург: Маски следует продолжать носить людям без иммунитета к COVID-19
Отмена масочного режима в Москве обусловлена тем, что большая часть жителей столицы имеет антитела к коронавирусной инфекции, но лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса, масочный режим можно было отменить и раньше.
«Я изначально считал, что маски нужно носить только тем, кто не защищен, не вакцинирован», - приводит ТАСС слова Гинцбурга.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.
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