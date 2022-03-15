Иммунолог сообщил, кому надо продолжать носить маски

Из-за этого в ближайшее время могут отменить ограничения, среди которых — ношение медицинских масок. Как заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным людям, а также тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, рекомендуется продолжать носить маски.

По словам медика, маски необходимо носить в тех местах, где скапливается большое количество людей. Кроме того, эти средства защиты также помогают бороться со вспышкой гриппа.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.

