Иммунолог сообщил, кому надо продолжать носить маски

Эпидемия COVID-19 постепенно идет на спад, врачи фиксируют все меньше новых случаев заражения, сообщает телеканал «360».

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Из-за этого в ближайшее время могут отменить ограничения, среди которых — ношение медицинских масок. Как заявил доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным людям, а также тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, рекомендуется продолжать носить маски.

По словам медика, маски необходимо носить в тех местах, где скапливается большое количество людей. Кроме того, эти средства защиты также помогают бороться со вспышкой гриппа.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей отменить масочный режим, напомнив про «испанку» и Первую мировую войну.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маска
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