Педиатр заявила, что «омикрон» напоминает ОРВИ и не несет опасности

Омикрон-штамм является самым легким из всех предыдущих штаммов, заявила Ольга Полякова. 

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не несет опасности для людей и напоминает обычное ОРВИ, заявила главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Полякова Ольга в пресс-центре НСН.

Инфекционист Малышев: 10% заболевших «омикроном» - дети

«"Омикрон" не опасен. Он не опаснее, чем любой из тех штаммов, с которыми мы имели дело. Сейчас "омикрон" напоминает ОРВИ. Он действительно поражает детей в большей степени, но я совершенно согласна с Николаем Малышевым в том, что мы в геометрической прогрессии имеем рост заболеваемости взрослых, а в каждой семье есть дети. Поэтому, очевидно, они будут подвержены. Но опыт лечения детей говорит о том, что это самая легкая версия из всех. Заболевание также сочетается с другими вирусами. Новая коронавирусная инфекция является также фоном для течения других инфекций», - сказала Полякова.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявлял, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. По его словам, именно дети остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирусРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры