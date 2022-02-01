Педиатр заявила, что «омикрон» напоминает ОРВИ и не несет опасности
Омикрон-штамм является самым легким из всех предыдущих штаммов, заявила Ольга Полякова.
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не несет опасности для людей и напоминает обычное ОРВИ, заявила главный эксперт Клинического Госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии, заведующая Детским центром Полякова Ольга в пресс-центре НСН.
«"Омикрон" не опасен. Он не опаснее, чем любой из тех штаммов, с которыми мы имели дело. Сейчас "омикрон" напоминает ОРВИ. Он действительно поражает детей в большей степени, но я совершенно согласна с Николаем Малышевым в том, что мы в геометрической прогрессии имеем рост заболеваемости взрослых, а в каждой семье есть дети. Поэтому, очевидно, они будут подвержены. Но опыт лечения детей говорит о том, что это самая легкая версия из всех. Заболевание также сочетается с другими вирусами. Новая коронавирусная инфекция является также фоном для течения других инфекций», - сказала Полякова.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с НСН заявлял, что рост заболеваемости COVID-19 среди детей не свидетельствует о скором окончании пандемии. По его словам, именно дети остаются более устойчивыми к развитию тяжелых случаев заболевания.
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